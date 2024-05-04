Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Hafta başından itibaren etkisini gösteren yağışlar, hem can hem de mal kaybına neden olmaya devam ediyor. Sivil Savunma tarafından yapılan açıklamaya göre, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya ulaşırken, kayıpların sayısı 67’ye çıktı.

Yaralı olarak hastanelere kaldırılan 74 kişinin tedavisi sürerken, arama kurtarma ekipleri çalışmalarını kesintisiz olarak devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, sel felaketinden 377 bin 497 kişi etkilendi ve 281 kasabada büyük hasar meydana geldi.

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, yaşananların eyalet tarihinin en yıkıcı olayı olduğunu belirterek, bölgede halen ulaşılamayan yerler olduğunu ifade etti.

Leite, felaketin büyüklüğü sebebiyle 180 gün süreyle “felaket durumu” ilan edildiğini ve tahliye çalışmaları için yoğun çaba sarf edildiğini duyurdu.

Devlet Başkanı Luiz Inaico Lula da Silva’nın bölgeyi ziyareti sırasında, federal hükümetin eyalete tam destek sağlayacağını ve gerekli tüm ihtiyaçların karşılanması için çalışacaklarını açıkladı. Da Silva, hasarın onarılması için hükümetin yüzde 100 destek vereceğini vurguladı.