Brezilya'dan Kütahya ve Mersin'e uzanan ağ! Türkiye'deki hangi tarikat bu çocukları kaçırdı?

Brezilya, 2019 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Amazonlardaki yerlileri İslamlaştırma çalışmaları yürüten grupları tartışıyor. Grubun 5 çocuğu Türkiye’ye götürdüğü ve polisin, bir sığınakta izinsiz tutulduğu belirtilen 15 çocuğu daha kurtardığı bildirildi.

Evrensel'in Brezilya kaynaklı haber sitesi Infobae.com’a dayandırdığı haberine göre; aktardığına göre Brezilya haber sitesi Metrópoles, Brezilya federal polisinin Amazonas eyaletinin Manaus kentinde düzenlediği bir operasyonla 15 yerli çocuğu kurtardı. Haber sitesi, gençlerin, Kolombiya ve Venezuela sınırında stratejik bir konumda bulunan yoksul bir topluluk olan São Gabriel da Cachoeira'dan gelen Baniwa ve Desana topluluklarına mensup olduğunu yazdı. Habere göre, 2019 yılından bu yana en az beş çocuk da Türkiye'de, Kütahya ve Tarsus'taki İslami okullara götürülerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı A. T. liderliğindeki İslami bir grup olduğu belirtilen “Associação Solidária Humanitária do Amazonas (Asham)” tarafından İslamcılık konusunda telkin ediliyordu.

Habere göre bu, Brezilya tarihinde yerli halkın İslamlaştırılmasına ilişkin ilk vaka. Federal polise göre, dernek reşit olmayanlar için bir yurt olarak faaliyet göstermek üzere kayıtlı değildi. Brezilya’da reşit olmayan çocuklarla ilgilenen Vesayet Konseyi ve Yerli Halklar Ulusal Vakfı (FUNAI) üyelerinin de katıldığı operasyonda, son kullanma tarihi iki yıl geçmiş ve öğrencilere yiyecek olarak verilen etler ortaya çıkarıldı. Dernekten kaç çocuk ve gencin geçtiği bilinmiyor. Metropoles’e göre ekim ayında yaşları 9 ila 15 arasında değişen sekiz kişi vardı.

Funai Sürdürülebilir Kalkınmayı Destekleme Direktörü Lúcia Alberta Baré Brezilya basınına verdiği demeçte “Bu İslami grup hakkında bildiklerimiz, gıda sevkiyatlarını ve para bağışlarını, bu çocukların ebeveynlerini manipüle etmenin bir yolu olarak kullandıkları ve böylece şikayetçi olmamalarını veya grubun faaliyetleri hakkında bilgi istememelerini sağladıklarıdır” dedi.

Oğlunun dernekte okumasını kabul eden yerli kadınlardan biri olan Maria Rosita ise Metropoles’e şunları söyledi: “Çocuklarımızın okuması için maddi imkanımız yok. İş bulmak için okumalarını istedim, bizim ailede işsiziz.”

Soruşturmaya katılan Amazonas eyaleti Sivil Polis Komiseri Joyce Coelho’ya göre bu durum endişe verici: “İnsan kaçakçılığı suçu için aşırı uçlar var, hiçbir fırsatı olmayan bu çocukların ebeveynlerine fırsatlar vaat edildi.”

Çocukların Manaus’ta eğitildikleri, ancak Türkiye’ye varmadan önce São Paulo’ya, bir başka Türk derneği olduğu belirtilen “União Cordial Harmonia Espiritual’a (Unicor)” gönderildikleri kaydedildi. Çocuklardan biri Metropoles’e şunları söyledi: “Müdür bizi São Paulo’ya gitmemiz için motive etti. Bize sadece okulun resimlerini gösterdi, Arjantin, Venezuela ve diğer yerlerden getirilen pek çok genç olduğunu söyledi.”

Funai’nin toplumsal cinsiyet ve sosyal katılım koordinatörü Lidia Lacerda çocukların istismar edilmesini eleştirerek “Bugüne kadar bu çocukların okumaya gidip gitmediğini veya bu kurumun onlarla ilgili bir art niyeti olup olmadığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.