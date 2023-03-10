10 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Jesus'un 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum' dediği ses kaydı ortaya çıktı. Gabriel Reis yayınladı

Jesus'un 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum' dediği ses kaydı ortaya çıktı. Gabriel Reis yayınladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Sarı - Lacivertlilerden ayrılacak' iddiasına yönelik bu kez de bir ses kaydı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:11
Takip Et

Brezilyalı gazetecei Jesus'un ses kaydını paylaştı

Jesus'un 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum' dediği ses kaydı ortaya çıktı. Gabriel Reis yayınladı
+
Aa
-

Flamengo'nun üst üste aldığı yenilgilerin ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu iyicen sallanmaya başladı. Flamengo'nun Pereira ile sezon sonunda yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis'ten flaş bir aylaşım geldi. Ünlü spor gazetecisi Jorge Jesus'un "Fenerbahçe'den ayrılmak istiyorum" dediği ses kaydını paylaştı.

Son olarak Flamengo'nun Rio derbisinde Fluminense yenilginin ardından Jorge Jesus'un olay kaydını paylaşan Brezilyalı gazeteci Gabriel Reis sosyal medyada gündem oldu.

Portekizli teknik adamın yayınlanmamak kaydıyla yaptığı açıklamada, "Burada, Türkiye'de hava çok soğuk. Uyum sağlamak için çok acı çektim. Ancak Mayıs ayını beklemeniz gerekiyor. Size ve herkese kucak dolusu" ifadeleri yer alıyor.
 
Reis, Jorge Jesus, Türk ekibiyle olan sözleşmesinin Haziran'da sona ereceğini ancak Türkiye Ligi'nin Mayıs'ta biteceğini hatırlattı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
1
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Sedat Peker'den Yılmaz Özdil paylaşımı. Her şeyi göze aldı demek ki
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
2
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Dev marka sonunda getiriyor. En ucuz elektrikli otomobilin Türkiye fiyatı belli oldu
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
3
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın devlet sırrı gibi saklanan maaş miktarı sızdı. Aldığı maaş bugüne kadar kozmik bir bilgiymiş gibi saklandı
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
4
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Zaniolo'nun annesini gören büyüleniyor. GS'li futbolcu ''Şu fotoğrafları atmayı bırak anne'' diyerek isyan etti
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
5
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Haluk Levent duyurdu: Gidiyorum
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
6
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Yeni bir okyanus doğacak. Koca kıta yavaş yavaş ikiye bölünüyor
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
7
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Borcunuzu ödeyin diyen Selçuk Geçer doların yapacağı yeni zirveyi açıkladı
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿Didim’de 29 adet kaçak telefon ele geçirildi
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿'Sigortacıyım' yalanıyla dolandırıcılığa 4,5 yıl hapis
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Rüyada bilet görmek ne anlama geliyor? Rüyada bilet görmek neye işaret?
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
﻿Gürcistan'da halk yine sokakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.