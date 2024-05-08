39 yaşındaki canavar geri döndü

Kaynak: Haber Merkezi
39 yaşındaki canavar geri döndü
Thiago Silva, Chelsea'deki sözleşmesinin bu sezon sonunda tamamlanmasının ardından, yetiştiği kulüp olan Fluminense ile iki yıllık bir anlaşmaya vardı.

Fluminense, tecrübeli savunma oyuncusuyla imzalanan iki yıllık sözleşmeyi, resmi internet sitesinde "Canavar geri döndü!" başlığı altında duyurdu.

Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu, Chelsea ile olan sözleşmesinin sona ermesinden bir ay sonra Rio de Janeiro'ya dönerek, teknik direktör Fernando Diniz'in ekibine katılacak. İngiltere'deki taşınma işlemlerini tamamladıktan sonra, 10 Temmuz'da açılacak uluslararası transfer penceresiyle birlikte takımın maç kadrosunda yer alabilecek." ifadelerine yer verildi.

4 GOL 1 ASİST

Yeni sezonda Fluminense forması giyecek olan Thiago Silva, takımındaki görevine 3 numaralı formayla devam edecek. Fluminense altyapısından çıkan yıldız futbolcu, kariyerinde Porto, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve en son Chelsea formaları giymiştir. Thiago Silva, bu sezon Chelsea ile çıktığı 35 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır.

1670282319638e7c4f8adca-1670282319-3x2-rt.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı
Ankaragücü TFF'yi topa tuttu
Ankaragücü TFF'yi topa tuttu
TFF savunmasını yaptı. Alınan kararı böyle açıkladı
TFF'de skandallar bitmiyor. Hatayspor'a 5 milyon TL'lik haciz!
Hamit Altıntop'un TFF'den kaç lira maaş aldığı ortaya çıktı
Son Haberler
Acun Ilıcalı ayrılık kararını açıkladı Spor
Acun Ilıcalı ayrılık kararını açıkladı
Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık başvuruyu karara bağladı Ekonomi
Tüketici hakem heyetleri 4 ayda 1,9 milyar liralık başvuruyu karara bağladı
Simge Fıstıkoğlu'nun bu sözlerine beğeni yağdı: Dileyen bana ırkçı diyebilir ama... Gündem
Simge Fıstıkoğlu'nun bu sözlerine beğeni yağdı: Dileyen bana ırkçı diyebilir ama...
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı Spor
Fenerbahçe'den ayrıldı rakibine imzayı attı
Ayak burkulması nasıl geçer? Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ayak burkulması nasıl geçer? Uzmanlar açıkladı
Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı Magazin
Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı
Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu Gündem
Cem Garipoğlu’nun elindeki mor lekelerin sırrı belli oldu