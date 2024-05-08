39 yaşındaki canavar geri döndü

Fluminense, tecrübeli savunma oyuncusuyla imzalanan iki yıllık sözleşmeyi, resmi internet sitesinde "Canavar geri döndü!" başlığı altında duyurdu.

Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu, Chelsea ile olan sözleşmesinin sona ermesinden bir ay sonra Rio de Janeiro'ya dönerek, teknik direktör Fernando Diniz'in ekibine katılacak. İngiltere'deki taşınma işlemlerini tamamladıktan sonra, 10 Temmuz'da açılacak uluslararası transfer penceresiyle birlikte takımın maç kadrosunda yer alabilecek." ifadelerine yer verildi.

4 GOL 1 ASİST

Yeni sezonda Fluminense forması giyecek olan Thiago Silva, takımındaki görevine 3 numaralı formayla devam edecek. Fluminense altyapısından çıkan yıldız futbolcu, kariyerinde Porto, Dinamo Moskova, Milan, PSG ve en son Chelsea formaları giymiştir. Thiago Silva, bu sezon Chelsea ile çıktığı 35 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştır.