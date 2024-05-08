Ali Koç için cuma son gün

Fenerbahçe'nin Haziran ayında yapılacak olan olağanüstü genel kurul seçimlerine odaklanan gözler, mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Sadettin Saran'ın atacağı adımları merak ediyor.

Sarı Lacivertlilerde başkanlık yarışında flaş bir gelişme yaşandı.

Aday olması beklenen Sadettin Saran bir açıklama yayınladı.

Saran, Ali Koç'un aday olmaması halinde pazartesi gününden itibaren adaylık için çalışmalara ivme kazandıracağını duyurdu.

Saran'dan gelen son açıklamada, "Eğer Sayın Başkanımız cuma gününe kadar aday olursa, verdiğimiz söz gereği, başkanımızın lehine seçimlerden çekileceğiz ve onun liderliğinde kulübümüze hem maddi hem manevi destek vermeye devam edeceğiz.

Aksi takdirde, pazartesi gününden itibaren şartsız bir şekilde kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edeceğiz; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamızla, sabır istemeden hemen başarıya odaklanarak çalışmalarımıza hız vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE SARAN'IN AÇIKLAMASI

"Bilindiği üzere, Ekim ayından beri kulübümüze hizmet etmek için yoğun çalışma içinde olduğumuzu, başkanımız Ali Koç'un göreve devam etmemesi halinde bu kutsal göreve talip olduğumuzu bugüne kadar birçok defa farklı vesilelerle ifade etmiştik.

Ancak geldiğimiz noktada, seçime çok kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, başkanımız sayın Ali Koç'un aday olup olmama konusunda ortaya hala bir irade koymaması, hazırlıklarımızı son derece zora sokmuş; bizleri bu açıklamayı yapmak zorunda bırakmıştır.

Özellikle futbol takımımızın aldığı kötü sonuçlarla, şampiyonluk şansımızın zora girmesinin kulübümüz içindeki akbaba kültürünü nasıl heveslendirdiği de dikkate alınırsa, sayın Başkanın devam edip etmemesi ile ilgili artık bir karar verme zorunluluğu daha da büyük bir önem kazanmaktadır.

Değerli camiamıza, bugüne kadar maddi manevi büyük fedakarlıklar yapan sayın başkanımıza, kamuoyuna, sözümüzün arkasında durma kararlılığımız nedeniyle bizlere korkak diyenlere bu vesileyle sesleniyoruz:

Sayın Başkanımız Cuma gününe kadar aday olma yönünde bir irade ortaya koyarsa, sözümüzün gereği, başkanımız lehine seçimlerden çekileceğiz ve başkanımızın önderliğinde kulübümüzü maddi manevi desteklemeyi sürdüreceğiz.

Diğer durumda, Pazartesi gününden itibaren, şartsız olarak kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu ilan edecek; Türk spor tarihinin en hazır yönetimi olma iddiamız ve süre sabır istemeden derhal başarı hedefimize odaklanarak çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Durumu camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."