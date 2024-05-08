İzmir sularında can pazarı: 47 göçmeni Sahil Güvenlik kurtarıldı

Yunanlılar Türk karasularına itti, motorları arızalanan bottaki 20'si çocuk 47 kişi can pazarından Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarında kaçak göçmenlerin olduğu bir botun sürüklediği tespit edince, olaya müdahale etti. Motor arızası nedeniyle sürüklenen bota TCSG-905 müdahale etti. Lastik botta bulunan 12'si çocuk 30 kişi denizden çıkarılarak, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri Dikili açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmer daha tespit etti. Bu botada TCSG-907 müdahale etti. Can salında 8,' çocuk 17 kaçak göçmen bulunuyordu. Hepsi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler kendilerinin Yunan ekiplerince Türk kara sularına geri itildiğini ifade etti.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.