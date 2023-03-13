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Vitor Roque'nin peşinde devler var. Arsenal'den sonra İspanyol devi harekete geçti

Atletico Paranense'nin genç futbolcusu Vitor Roque'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:31
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Brezilyalı yıldızın talipleri artıyor

Vitor Roque'nin peşinde devler var. Arsenal'den sonra İspanyol devi harekete geçti
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Athletico Paranaense'nin genç oyuncusu Vitor Roque, Arsenal ile anlaşmak üzereyken masadan kalktı.
İngilizler ile anlaşamayan Roque, İspanyol devi Barcelona ile masaya oturdu.
Barça, 18 yaşındaki forvete ilgi duyan takımlardan birisi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde genç futbolcuyla sözleşme imzalamaya en yakın takım olarak dikkat çekiyor.

FFP BU TRANSFERE ÇELME TAKTI
Barcelona'nın mali durumu ve La Liga'nın FFP kurallarıyla mücadeleleri bu transfere engel olabilir.
Paranaense, 45 milyon Euro'luk isteğinden vazgeçmeyecek ve İspanyol devinin, 25 milyon Euro'luk teklifini şimdiden reddetti.

Bu sezon Roque, 2 maçta 1 gol kaydetti.

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