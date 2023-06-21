Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Brezilya'nın güneyinde 16 Haziran'dan bu yana etkili olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya çıktığı bildirildi.

Brezilya'nın güneyinde etkili olan kasırgada ölü sayısı 16'ya yükseldi

Rio Grande do Sol Eyalet Valisi Eduardo Leite, açıklamasında, şiddetli kasırganın 16 kişinin ölümüne yol açtığını ve kayıpları arama çalışmalarının ise aralıksız sürdüğünü belirtti.

Kasırganın sel ve heyelana neden olduğunu dile getiren Leite, şu ana kadar 3 bin 200 kişinin evsiz kaldığını, binlerce kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü kasabalarda, her yerin sular altında kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, tahliye edilen ailelere temel gıda paketlerinin dağıtıldığını ve yardımların süreceğini duyurdu.

Sel ve heyelan nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilmiş, otoyol ve caddeler trafiğe kapatılmıştı.

Arjantin ve Uruguay da yıkımlara yol açan kasırga nedeniyle önlemlerini arttırma kararı almıştı.

(AA)

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