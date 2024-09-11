BRİCS, AB’ye alternatif olamaz

BRİCS’e girmemiz bir eksen değiştirmedir. Girmemiz 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde en büyük hatamız olur.

Son on yıldır Türkiye orta gelir tuzağına düştü, ekonomide 50 yıl geri kaldık. Şimdi BRİCS’e girersek daha ağır bir darbe almış oluruz. 100 yıl geri düşeriz.

Türkiye’nin başvurusu için Rusya Dış işleri Bakanı Sergey Lavrow “BRİCS’e tam üye olan ülkelerin belirli temel ortak değerleri paylaşması gerekir. AB yanında yer alıp Ukrayna’ya destek vermemesi gerekiyor” dedi.

Bu anlayış;

Bir… BRİCS’in Rusya’nın güdümünde bir teşkilat olduğunu gösteriyor.

Zaten Rusya Dış İşleri Bakanı’da geçen hafta ayrıca “BRICS grubunun genişlemesinin sınırları olduğunu ve üye ülkelerin kaç ortağa sahip olmak istediklerine kendilerinin karar vermeleri gerektiğini” belirtmişti.

İki… Üyelik için Türkiye’nin AB’den uzaklaşması bekleniyor.

BRİCS diktatörler Kulübüdür.

BRİCS üyeleri arasında Rusya ve Çin’de dikta rejim hakimdir. Hindistan’da sözde hibrit bir demokrasi var. Ancak Kastlaşmanın olduğu, hayvanlardan daha aşağı görülen dokunulmaz insanların olduğu bir toplumda, insan haklarından ve paralel olarak ta demokrasiden söz edilemez.

BRİCS’e yeni üye, İran’da, Etiopya’da, Mısır’da BAE’liklerinde de demokrasi yok, dikta rejimler var.

Türkiye Diktatörler kulübüne neden katılmak istiyor?

Ekonomik olarak geri düşeriz.

BRİCS’ e girersek ekonomik açıdan ağır darbe alırız. Zira BRİCS gelişmemiş ülkeler kulübüdür. Beş üyenin fert başına geliri düşüktür. 2023 nominal dolar olarak;

Brezilya;9 032

Rusya; 1 0420

Hindistan; 2.239

Çin; 12 174

Güney Afrika; 6 006’dır.

TÜİK Dış ticaret verilerine göre;

Ocak-Temmuz 7 ayda toplam ithalatımız 198,7 milyar dolar, toplam ihracatımız 148,7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız da 50 milyar dolar oldu.

Beş BRİCS ülkesinden 58,5 milyar dolarlık ithalat, 8,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. 50 Milyar dolar dış ticaret açığımız var. Toplam dış açığımıza eşit.

Beş BRİCS ülkesine yaptığımız ihracatın toplam ihracatımız içindeki payı yüzde 5,7’dir. Buna karşılık AB ve İngiltere’ye yaptığımız ihracatın Toplam ihracatımız içindeki payı , yüzde 48,7’dir.

Dış ticaret açığının yüzde 100’ kadar BRİCS ülkelerine dış açık verdik. Avrupa ile dış ticaretimizden 2,7 milyar dolar fazlamız var.

Türkiye BRİCS’e üye olursa, AB ‘ye ihracatımız azalır. Diş ticaret açıklarımız artar.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Ali Can Polat’ın haberine göre; iş dünyası temsilcileri “Biz BRİCS ülkelerine mal satamayız. Bunlar cari açığımızı patlatan ülkeler, neden ana pazarımız olan AB’ye düşmanlığıyla bilinen bu birliğe yöneliyoruz?” diyor.

Halk Cumhurbaşkanını ve Ak partiyi, mevcut eksende Türkiye’yi yönet diye oy verdi. Hükümetin eksen değiştirmesi, tarihi hata olur.