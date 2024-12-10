Sahte içkiyi 5-10 dakikada tespit edebilen test kiti

2005 yılıydı.

Aydıncan Aral, buluşuna patent almak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuruda özetle şöyle dedi:

“Buluş, rakı ve benzeri içkilerde zehirlenmelere yol açan metil alkolün kullanılıp kullanılmadığını tespit amaçlı bir test kitidir.

Etil alkolün olduğu gibi metil alkolün de kendine has fiziko-kimyasal özellikleri vardır.

Test kiti bu özellikleri ölçerek rakı ve benzeri içkilerde etil alkol mü yoksa metil alkol mü kullanıldığını anında tespit edebilmektedir.

Kit, oteller, moteller, restoranlar başta olmak üzere alkollü içki kullanılan her yerde bulundurulabilir ve alkollü içkilerin testi yapıldıktan sonra servisi gerçekleştirilebilir.

Bu kit kişisel kullanıma da elverişlidir. İnsanlar aldıkları içkinin kaçak üretim olup olmadığını evlerine gittiklerinde test edebilirler. Test sonucunda içki şayet etil alkolden yapılmışsa gönül rahatlığı ile içebilirler.”

...

Bu buluşa patent verildi mi bilmiyorum ama o tarihten sonra piyasada çok sayıda “sahte içkiyi belirleyen kit” satılmaya başlandı.

Günümüzde de bazı ünlü alışveriş siteleri fiyatları 145 lira ile 188 lira arasında değişen kitleri posta yoluyla evlere ve işyerlerine gönderiyor.

Örneğin bu kitlerden birinin tanıtım belgesinde aynen şöyle diyor:

“Elinizdeki kit etil alkol ile metil alkolü birbirinden hızlıca ayırt etmenizi sağlayan, sahte alkolü tespit etmenize yarayan güvenilir bir test kitidir.

Piyasada satılan diğer ürünler gibi tek kullanımlık değildir. En az 10 kez kullanılabilir.

Kit, PH düzenleyici, indikatör ve test tüpünden oluşmaktadır.

Kullanımı şu şekilde yapılmaktadır:

1) Tüpün mavi kapağını açın.

2) Tüpte yer alan işaretli çizgiye kadar (4cc), test edilecek alkolü bir enjektör yardımı ile doldurun.

3) Daha sonra üzerine 4 damla kitle beraber gelen indikatörü ekleyin.

4) Son olarak da 4 damla Ph düzenleyiciyi ekleyip çalkalayın.

5) Tüpü 15 saniye boyunca iyi bir şekilde çalkaladıktan sonra düz bir zeminde ve dik bir konumda 5-10 dakika bekletin.

6)Tüp içerisindeki sıvının rengi bulanık kahverengi renk tonlarına dönüşüyorsa içki zehirli değildir, içebilirsiniz. Pembe renk tonlarına dönüyorsa zehirlidir, içilemez.”

...

Bu tanıtım belgesini okuyunca aklıma şu sorular takıldı:

1- Test kitleri sahte içkiyi tespitte gerçekten işe yarıyorsa neden yaygın şekilde kullanılmıyor?

2-Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın konuya açıklık getirmesi, kitler işe yarıyorsa bunu kamuoyuna net biçimde açıklaması gerekmez mi?

3-Şayet kitler işe yaramıyorsa internet yoluyla pazarlanmasında bir yanlışlık yok mu?

4-Yukarıda sözünü ettiğim kurumlar sadece geçen hafta yurt genelinde 22 kişinin sahte rakı içtikleri için yaşamlarını yitirdiklerini duymadılar mı?