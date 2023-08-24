BRICS'e 6 yeni ülke daha katılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkelerine 6 yeni ülkenin daha katılacağı açıklandı.

BRICS'e 6 yeni ülke daha katılıyor

Editör: İsa Karaarslan

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa yaptığı açıklamada, Johannesburg'da zirvede toplanan BRICS'in ( Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) Ocak ayından itibaren aralarında İran'ın da bulunduğu altı yeni üyeyi ağırlayacağını duyurdu.

Dünyada nüfuz kazanmak isteyen gelişmekte olan ülkeler grubuna İran, Arjantin, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılacağı açıklandı.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa , şu anda bloğu oluşturan beş ülkenin liderlerinin katıldığı ortak basın toplantısında, " Üyelikler 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Bu zirveyle BRICS yeni bir sayfa açıyor " dedi.

Bir gün önce Pretoria, tüm üye ülkelerin genişleme ilkesi üzerinde anlaştığını açıklamıştı.

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