Brighton transfer rekoru kırdı

Düzenleme: Aytunç Akın
Brighton transfer rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Leeds United'dan Georginio Rutter'i transfer ederek kulüp rekoru kırdı.

Premier Lig ekibi Brighton, forvet hattına yaptığı takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

22 yaşındaki Georginio Rutter, kendisini kulübe bağlayan imzayı attı.

Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

7. TRANSFER
Brighton, Rutter transferiyle bu sezon 7. transferini yaptı.

REKOR KIRILDI
Brighton, Georginio Rutter için Leeds United'a 40 milyon sterlin serbest kalma bedeli ödedi.

İngiliz ekibi, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmış oldu.

Bu transferle birlikte 7 futbolcuya toplam 145 milyon sterline yakın bonservis bedeli ödedi.

Yapılan açıklamada, ''Leeds United'dan Georginio Rutter'ın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Brighton'un yaptığı transferlere ödediği bonservis bedelleri:

Georginio Rutter - Leeds United - 46 milyon euro
Yankuba Minteh - Newcastle United - 35 milyon euro
Mats Wieffer - Feyenoord - 32 milyon euro
Brajan Gruda - Mainz - 30 milyon euro
Ibrahim Osman - Nordsjaelland - 19.50 milyon euro
Malick Junior Yalcouye - IFK Göteborg - 7 milyon euro
Amario Cozier-Duberry - Arsenal U21 - Bedelsiz

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