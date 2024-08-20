Brighton transfer rekoru kırdı

Premier Lig ekibi Brighton, forvet hattına yaptığı takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

22 yaşındaki Georginio Rutter, kendisini kulübe bağlayan imzayı attı.

Oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

7. TRANSFER

Brighton, Rutter transferiyle bu sezon 7. transferini yaptı.

REKOR KIRILDI

Brighton, Georginio Rutter için Leeds United'a 40 milyon sterlin serbest kalma bedeli ödedi.

İngiliz ekibi, kulüp tarihinin en pahalı transferini yapmış oldu.

Bu transferle birlikte 7 futbolcuya toplam 145 milyon sterline yakın bonservis bedeli ödedi.

Yapılan açıklamada, ''Leeds United'dan Georginio Rutter'ın transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz!'' ifadeleri kullanıldı.

İşte Brighton'un yaptığı transferlere ödediği bonservis bedelleri:

Georginio Rutter - Leeds United - 46 milyon euro

Yankuba Minteh - Newcastle United - 35 milyon euro

Mats Wieffer - Feyenoord - 32 milyon euro

Brajan Gruda - Mainz - 30 milyon euro

Ibrahim Osman - Nordsjaelland - 19.50 milyon euro

Malick Junior Yalcouye - IFK Göteborg - 7 milyon euro

Amario Cozier-Duberry - Arsenal U21 - Bedelsiz