Barış Alper Yılmaz Elif Nur'un hayalini gerçekleştirdi

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kırklareli'nde yaşayan özel gereksinimli Elif Nur Gezer'e imzalı formasını gönderdi.

Galatasaray taraftarı olan Gezer, en sevdiği futbolculardan Yılmaz ile iletişim kuramayanınca, ailesinin de yardımıyla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek yardım istedi.

Bulut ile ziyarette sohbet eden Gezer, Galatasaraylı olduğunu ve sporculardan en çok Barış Alper Yılmaz'ı sevdiğini iletti.

Başkan Bulut'tan Yılmaz'ın imzalı formasını isteyen Gezer, ziyaretinin ardından evine döndü.

Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için Barış Alper Yılmaz ile irtibata geçen Bulut, Galatasaraylı futbolcunun, imzalı formasını özel gereksinimli kıza göndermesini sağladı.

Bulut, süreci anlatan videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.