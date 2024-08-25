Brighton yeni transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brighton yeni transferini açıkladı

Brighton, Barcelona'nın forveti Bruna Vilamala'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

22 yaşındaki oyuncu, 2020'de Barselona formasıyla ilk maçına çıktığından bu yana 50 maçta 20 gol kaydetti.

Bu performansıyla Haziran ayında dünya şampiyonu İspanya'nın milli takımına çağrıldı ve Euro 2025 elemelerinde Danimarka'ya karşı ilk maçında gol attı.

Brighton baş antrenörü Dario Vidosic. imza töreninden sonra yaptığı açıklamada "Bruna'yı kulübümüze kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Bize hücumda heyecan verici bir seçenek sunacak ve Şampiyonlar Ligi'nde ve dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamış, en üst seviyede kanıtlanmış deneyime sahip bir oyuncu" diye konuştu.

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