Brighton'un yeni transferi sakatlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Brighton'un yeni transferi sakatlandı

Brighton'un Celtic'ten 30 milyon sterline transfer ettiği Matt O'Riley, ilk maçında ayak bileğinden sakatlandı ve sahada sadece 9 dakika durabildi. Oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Lig Kupası maçında Crawley Town ile karşılaştı.

Brighton'un Celtic'ten 30 milyon sterlin'e kadrosuna kattığı Matt O'Riley, maçta ayak bileğinden talihsiz bir sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

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Oyuncu sadece 9 dakika sahada kaldı ve oyundan alındı.

O'Riley'in ameliyat olacağı ve aylarca sahalardan uzak kalacağı bekleniyor.

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''BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI''
Brigton teknik direktörü Fabian Hürzeler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün onunla küçük bir sohbetim oldu. Elbette, en iyi durumunda değil ve çok büyük hayal kırıklığına uğramış durumda. Ama iyi bir karakter ve çok pozitif bir adam. Hemen geleceğe bakıyor ve yakında daha güçlü bir şekilde geri döneceğini söylüyor." dedi.

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