Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton oyuncusu olarak ilk ropörtajı yayınlandı

İngiliz ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun transferini yazılı bir açıklama ve video ile duyurdu.

Türk milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ilan eden Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nu Carabao Kupası'ndaki Crawley Town maçında taraftarlarına tanıttı.

İLK ROPÖRTAJI YAYINLANDI

Ferdi Kadıoğlu yeni kulübü Brighton'a ilk ropörtajını da verdi.

Milli futbolcu yeni kulübünde başarılı olmak istediğini belirtirken taraftarları da selamladı.

İŞTE O ROPÖRTAJ:

Takımın menajeri Fabian Hurzeler ise, "Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karakteri transfer ediyoruz" dedi ve Kadıoğlu'nun birçok farklı pozisyonda oynayabildiğini vurguladı. Kadıoğlu, transferin resmileşmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe taraftarlarına seslenerek, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum" dedi.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Ferdi Kadıoğlu, transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Brighton Stadyumu'nda taraftarlarını selamlarken, Fenerbahçe de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) resmi bir bildirimde bulundu. KAP'a yapılan açıklamada, Kadıoğlu'nun sözleşmesinin 30 milyon avro bedelle feshedildiği ve oyuncunun Brighton & Hove Albion'a transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı paylarının ise İngiliz kulübü tarafından ödeneceği ifade edildi.

YÜZDE 10 FENERBAHÇE ALACAK

Ayrıca, transfer bedeline ek olarak, Kadıoğlu'nun performansına bağlı olarak Fenerbahçe'ye maksimum 5 milyon avro bonus ödenmesi kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra, oyuncunun gelecekte başka bir kulübe transfer olması durumunda, Brighton & Hove Albion'un elde edeceği transfer bedelinin yüzde 10'u Fenerbahçe'ye sonraki satıştan pay olarak verilecek.