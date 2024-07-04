Britanya Ragbi takımı karıştı. Reklam filminde oynayan yıldızlara tepkiler dinmiyor

İngiliz ragbi yıldızları Jasmine Joyce, Celia Quansah ve Ellie Boatman, Bluebella'nın son kampanyasının reklamında oynadı. İngiliz Ragbi Milli Takımı ile resmi bir bağlantısı olmadığı açıklanan marka, kampanyanın güç ve kadınlığın bir arada var olabileceğini göstermeyi amaçladığını iddia ederek üç yıldızı savundu.

Bluebella yetkilileri tarafından yapılan açıklamada "Tarihsel olarak moda endüstrisi tarafından görmezden gelinen ve toplum tarafından damgalanan güçlü ve kudretli kadın bedenlerinin güzelliğini kutlamak ve normalleştirmek istiyoruz" denildi.

Ancak şirketin açıklamalarına rağmen kadın milli ragbicilere yönelik linç kampanyası sürüyor. Üç ragbiciyi tefe koyan son isimler eski İngiliz olimpiyatçıları Sharron Davies ve Mara Yamauchi oldu.

1980 Moskova Olimpiyatları'nda ülkesi adına gümüş madalya kazanan Davies "Bu gerçekten ne? Tamamen utanç verici bir kampanya, bu kimin beyinsiz fikriydi? Ah evet, profesyonel kadın sporcuları p*rno iç çamaşırlarıyla giydirelim!" diye yazdı.

Yamauchi ise "Bu sömürücü, aşağılayıcı, cinsiyetçi, gerici bir saçmalık. Elbette hedef kitle erkekler. Kadınları cinsel obje olarak tasvir etmek genç kızları spora teşvik etmeyecektir" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Jasmine Joyce, Celia Quansah ve Ellie Boatman'ın söz konusu reklamda oynamasından sonra İngiliz kamuoyunda bu üç oyuncunun Fransa 2024 Olimpiyat Oyunlarına götürülmemesi için çeşitli kampanyalar düzenleniyor.