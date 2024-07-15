Britney Spears sonunda itiraf etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Britney Spears sonunda itiraf etti

Sam Asghari'den boşandıktan sonra kendisi büyük bir yıkımın içinde bulan Britney Spears, hala çözmesi gereken sorunları olduğu için bazı terapi seanslarına katılması gerektiğini söyledi.

Sam Asghari'den boşandıktan sonra sahte güven sorunu yaşadığını belirten Britney Spears, Instagram hesabında yayınlanan bir videoda terapi alması gerektiğini itiraf etti.

42 yaşındaki şarkıcı ile 30 yaşındaki oyuncu ve model, 14 aylık evliliğin ardından Temmuz 2023'te ayrılmıştı. Pop yıldızı, ayrılıktan sonra kendisini bir türlü toplayamadığını ve sorunlarıyla birçok farklı şekilde mücadele ettiğini itiraf etti.

Britney Spears , Sam Asghari'den boşandıktan sonra ortaya çıkan durumla başa çıkmasına yardımcı olmak için "daha fazla terapiye" ihtiyacı olabileceğini itiraf ettiği sosyal medya paylaşımında “İnan bana, hepimizin insanız ve hata yaptığımızı biliyorum! Gerçekten bütün bunlara alışmam ve muhtemelen birkaç terapi seansı daha yapmam gerekiyor" diye yazdı.

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