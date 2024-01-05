Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

500 g brokoli

1 adet havuç

1 adet orta boy patates

1 adet soğan

Sıcak su

2 su bardağı süt

1 çay bardağı süt kreması

2 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Temizlenip yıkanan brokoli ve küp küp doğranan patates, dilimlenen havuç ve doğranan soğan bir tencereye koyulur.

Üzerini geçecek kadar su ilave edilir. Sebzeler yumuşayana kadar haşlanır.

Başka bir tencerede tereyağı eritilir ve un eklenerek kavurulur.

Üzerine yavaş yavaş süt ilave edilerek karıştırılır ve beşamel sosu pişirilir.

Sebzeler beşamel sosun üzerine ilave edilerek haşlama suyunun da yarısı kadarı tencereye alınarak blender ile güzelce ezilir.

Kıvamı koyu olursa kalan haşlama suyuna ilave edilerek kıvamı ayarlanır.

Tuz ve karabiber eklenerek 3-4 dakika kadar kaynatılır..

Çorbanın süt kremasını ilave edilir. Kaynadıktan sonra çorba ateşten alınır.

Afiyet olsun.