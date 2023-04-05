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Brokoli eklem hastalıklarına iyi geliyor mu

Batı Anglia Üniversitesi’nden araştırmacı bir ekip brokolinin insanlar üzerindeki etkilerini denemeye başlayacak. İşte o laboratuvar çalışmasının ayrıntıları….

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:54
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Brokoli eklem hastalıklarına iyi geliyor

Brokoli eklem hastalıklarına iyi geliyor mu
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Araştırmalarda kullanılan bu özel brokoli türü standart brokoliden daha fazla faydalı besin taşıyor. Hücre ve fareler üzerinde yapılan deneyler gösteriyor ki; brokoli kıkırdaklara zarar veren yıkıcı bir enzimi engelleyici görev üstlenebiliyor.
Vücudumuz brokolideki glukorafanin maddesini alarak eklemleri koruyan sulforaphane denen bir maddeye dönüştürüyor.

GÜNDE KAÇ GRAM

Kötü eklem rahatsızlıkları nedeniyle bıçak altına yatacak gönüllü denekler ameliyat öncesi iki hafta boyunca diyet yapacak. Dr Rose Davidson ve takımı brokolinin rahatsızlıklar üzerindeki olası etkilerini bu şekilde anlamaya çalışacak. Davidson, konuya ilişkin, “Hastalara iki hafta boyunca günde 100 gram brokoli yemelerini önereceğiz. Bu çoğu insanın her gün yemekten mutlu olabileceği yeterli büyüklükte bir öneri” diye konuşuyor.

İki haftalık brokoli diyetinin büyük değişimlere yol açmasından çok da umutlu olmayan Dr Davidson, yine de eklem rahatsızlıklarını durdurmanın bir yolunu bu şekilde bulabileceklerini düşünüyor. Araştırmalarda kullanılan ve Beneforte olarak bilinen bu özel brokoli türü İngiltere Gıda Araştırmaları Merkezi’nde yetiştirildi. Birleşik Krallık’ta 8.5 milyon kişi dejeneratif eklem rahatsızlığına sahip.

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