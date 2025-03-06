Brother'ın son güncellemesi tepki topladı

Kullanıcı dostu olarak bilinen Brother, son dönemde yazıcılarına yönelik gerçekleştirdiği yazılım güncellemeleriyle, kullanıcıların üçüncü taraf toner kullanımını kısıtlıyor. Bu durum, tüketicileri daha pahalı olan orijinal tonerleri satın almaya zorlayarak maliyetlerini artırıyor ve tüketici haklarını ihlal ediyor.

Brother yazıcıları, geçmişte üçüncü taraf toner kartuşlarıyla uyumluluğu sayesinde kullanıcılar tarafından tercih ediliyordu. Ancak, son dönemde yayınlanan yazılım güncellemeleriyle, orijinal olmayan toner kullanıldığında baskı kalitesinin kasıtlı olarak düşürüldüğü bildiriliyor. Bu durum, birçok kullanıcının kendilerini aldatılmış hissetmesine ve daha pahalı olan orijinal tonerleri satın almaya zorlanmasına neden oluyor.

Güncellemeler, sadece uyumluluk kısıtlamalarıyla sınırlı kalmıyor. Brother, daha önce mevcut olan otomatik renk kalibrasyonu gibi özellikleri, üçüncü taraf toner kullanan kullanıcılar için devre dışı bırakıyor. Yazıcılar, orijinal olmayan kartuşlarla çalışmaya devam etse de, baskı kalitesi önemli ölçüde düşüyor ve bu durum, kullanıcıları orijinal Brother tonerlerini kullanmaya mecbur bırakıyor.

Bu değişiklikler, dijital haklar yönetimi yoluyla satıcıya bağımlılığı artırıyor, tüketici tercihlerini kısıtlıyor ve maliyetleri yükseltiyor. Özellikle, Brother'ın bu değişiklikleri açıkça belirtmek yerine, kullanıcıları orijinal olmayan tonerlerinin arızalı olduğuna inandıracak şekilde yazıcıların arızalanmasına neden olması, tüketicileri yanıltıyor ve baskı sorunlarının asıl kaynağını tespit etmelerini zorlaştırıyor.

Yazılım güncelleme süreci de eleştirilerin odağında. W1.56 sürümü gibi güncellemeler, kullanıcılara önemli işlevsel değişiklikler hakkında bilgi verilmeden yazıcılara yükleniyor. Güncellemeler yüklendikten sonra, kullanıcılar otomatik renk kalibrasyonunun başarısız olduğunu ve hizalanmamış baskılarla karşılaşıyor. Destek temsilcileri, orijinal toner takıldığında bu sorunların hemen çözüldüğünü belirtiyor ve bu da kasıtlı işlev kısıtlaması şüphelerini güçlendiriyor.

Kullanıcıların yaşadığı bir diğer sorun ise, Brother'ın eski yazılım sürümlerini sunucularından kaldırması nedeniyle, önceki sürümlere geri dönmenin neredeyse imkânsız hale gelmesi. Bu durum, kullanıcıların daha önce izin verilen özelliklere erişimini engelliyor ve üçüncü taraf toner kullanımını daha da zorlaştırıyor.

Bu değişikliklerin gerçek etkisi oldukça büyük. Daha önce üçüncü taraf toner kullanarak tasarruf eden müşteriler, şimdi pahalı orijinal kartuşları satın almak zorunda kalıyor. Bu güncellemeler, kullanıcılara önceden bildirilmeden yüklendiği için, tüketiciler hazırlıksız yakalanıyor.

GitHub üzerindeki bir araştırma, Brother'ın eylemlerine ışık tutuyor. Geliştiriciler, eski yazılım sürümlerinin Brother'ın sunucularından sistematik olarak kaldırıldığını ve geri alma seçeneklerinin ortadan kalktığını keşfettiler. Ayrıca, GitHub'daki tartışmalar, her yeni yazılım güncellemesinin, orijinal olmayan toner kartuşlarının kullanımını daha da kısıtladığını öne sürüyor.

Bu uygulamalar, çeşitli yargı bölgelerinde aldatıcı ticari uygulamalar olarak nitelendirilebileceğinden, yasal sonuçlar doğurabilir. Özellikle, satın alma sonrası kasıtlı olarak işlevlerin kaldırılması, tüketici haklarını ihlal edebilir.

Tüketiciler, bu sorunları hafifletmek için sınırlı seçeneklere sahip. Bazıları, zorunlu işlev kaldırmalarını önlemek için otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmaya yöneliyor, ancak bu yaklaşım güvenlik risklerine yol açabilir. Diğerleri, yazılım sürümünü düşürmeye çalışıyor, ancak bu süreç giderek daha zor ve riskli hale geliyor.