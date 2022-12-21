Bruce Willis dede oluyor

Hollywood yıldızı Bruce Willis, afazi hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalmıştı. Durumu kötüye gittiği için son dönemde sık sık ailesiyle zaman geçen yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde eski eşi Demi Moore ve şimdiki eşi Emma Heming ile her iki evliliğinden olan beş çocuğuyla bir araya gelmişti.

KIZI MÜJDELİ HABERİ VERDİ

NTV'de yer alan habere göre; Willis’in Demi Moore evliliğinden olan kızı Rumer Willis, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Willis’e müjdeli haberi verdi.

34 yaşındaki Willis, ilk bebeğini kucağına almaya hazırlandığını paylaştı.

Müzisyen sevgilisi Derek Richard Thomas’ın karnını öptüğü anları paylaşan oyuncu, Willis ve Moore’un en büyük çocuğu.

ERKEK TORUN İSTİYOR

Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.

