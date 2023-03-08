Emma Heming'den eşi Bruce Willis için özel rica: Kocamı sokakta görünce lütfen bağırmayın

Hollywood yıldızı ABD'li oyuncu Bruce Willis'e 2022'de beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'in hastalığıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış, hastalığı 'frontotemporal demans' olarak güncellenmişti.

Normal zamanlarında da sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis, hastalık sürecinden itibaren hem hayranlarının hem de basının daha fazla ilgilisini çeker oldu. İşte bu noktada Bruce Willis'in eşi Emma Heming'den bir çağrı geldi. Willis ile evliliğinden iki kız çocuğu olan 44 yaşındaki Heming, sokakta dolaşırken eşinin görüldüğünde ona özellikle bağırarak seslenmemeleri , konuşmaya çalışmamaları için adeta yalvardı.

Emma Heming, bu çağrısını kısa bir süre önce yaşanan bir olaydan yola çıkarak yaptı. Geçen hafta bir gün Bruce Willis, arkadaşlarıyla birlikte Santa Monica'da kahve içmek için buluştu. Genellikle bu şekilde kamuoyu arasına karışmayan Willis, biraz bu nedenle ama en çok hastalığı nedeniyle bölgede çalışan fotoğrafçıların gözünden kaçmadı. Paparazziler, ünlü oyuncuya seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalıştılar. İşte bunun üzerine Bruce Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video yayınladı.

"LÜTFEN ALANINIZI BİLİN"

Emma Heming, fotoğrafçıların Bruce Willis'in etrafını sarması ve ona seslenip konuşmak istemesinin eşinin üzerinde stres yarattığını savundu. Heming, paparazzilere "Bunun sizin işiniz olduğunu biliyorum ama lütfen alanınızı koruyun, yerinizi bilin" diyerek seslendi ve Bruce Willis'e nefes alacak bir alan bırakmalarını rica etti.

"EŞİME RAHAT VERİN"

Emma Heming, eşi Bruce Willis'in fotoğraf ve videolarını çekmeye çalışan paparazzilere "Lütfen kocama bağırarak nasıl olduğunu sormayın, Bunu yapmayın. Ona rahat verin. O anda yanında ailemizden kim varsa onu bir yerden başka bir yere güven içinde götürmesine izin verin" dedi.