Brüksel’deki iki bilgilendirici yetkili, 7 parti arasında bir koalisyon kurulması önerisini gündeme getirdi. Bunlar, MR, PS, Les Engagés, Groen, Vooruit, Open Vld ve CD&V partilerinden oluşuyor. Bilgilendiriciler, bu öneriyi Brüksel politikalarındaki ekonomik zorlukları aşmak ve reformları hayata geçirmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriyor. Söz konusu koalisyonun oluşturulması için, söz konusu partilerin Pazartesi gününe kadar bu öneriyi kabul etmeleri isteniyor.

Bu koalisyon önerisi, Brüksel'deki çok önemli bütçe reformlarını ve hükümetin reformajit faaliyetlerini destekleyecek bir çözüm olarak sunuluyor. Bilgilendiricilere göre, Brüksel'deki yüksek bütçe açığı ve ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, bu koalisyon oldukça önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Ayrıca, bu koalisyon, yerel yönetimin hükümetle birlikte çalışarak reformları gerçekleştirme arzusunu da yansıtıyor.

Brüksel siyasi aktörleri, geçtiğimiz üç hafta boyunca, sadece Brüksel’deki aktörlerle değil, bölge dışındaki siyasi figürlerle de 40’tan fazla toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılar, çözüm yolları üzerinde durulacak bir fırsat yaratmak amacıyla yapıldı. Bilgilendiriciler, bu sürecin bir anlamda geri adım atıp, daha sağlam adımlar atabilmek adına gerekli olduğunu belirtti.

Bir diğer önemli seçenek ise azınlık hükümeti formülüydü. Ancak bu seçenek, çoğu parti tarafından reddedildi. Azınlık hükümeti seçeneği, bu tür bir yapının yeterli istikrarı sağlayamayacağı gerekçesiyle desteklenmedi. Brüksel'deki mevcut siyasi ve ekonomik durumun, güçlü bir çoğunluk gerektirdiği vurgulandı. Siyasi uzmanlar, bu tür bir hükümetin reformları etkili bir şekilde gerçekleştiremeyeceği görüşünü savunuyor. Ayrıca, azınlık hükümeti modeli, gerekli reformlar ve siyasi istikrar için yeterli desteği bulamamış gibi görünüyor.

Son olarak, Brüksel’deki koalisyon modelinin, liberal, sosyalist, merkezci ve yeşil partileri bir araya getirdiği belirtiliyor. Bu koalisyonun, her iki dil grubunda da çoğunluğu elde etmesi, Brüksel Parlamentosu’nda geniş bir destek bulması açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bilgilendiriciler, bu koalisyonun hem federal hükümete sadık kalmayı hem de reformlarla ilgili güçlü bir istek duyulmasını sağlamak için gerekli güvenceyi verdiğini belirtiyor. Bu iki noktada alınan garantiler, yeni hükümetin başarıya ulaşması için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.