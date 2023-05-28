Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu yıl 43.'sü yapılan geleneksel maratonda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar

Belçika Brüksel'de 43. geleneksel maraton koşusu tamamlandı.
Başbakan Alexander de Croo'nun 50. Yıl Parkı'nda startını verdiği koşuya katılan çoğunluğu 500 kadar firma ve derneğe üye kişiler ve destekçileri Brüksel sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.
42 BİN KİŞİLİK GÖRÜNTÜ İLGİ ÇEKTİ
1980'den beri düzenlenen ve yalnızca Kovid-19 salgını döneminde ara verilen yarışa, 140 üzerinde ülkeden 42 bin civarı kişi katıldı.
Başbakan De Croo'nun yanı sıra Belçika Kraliçesi Mathilde ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da yarışta yer aldı.
20 kilometrelik koşuyu son iki senede olduğu gibi Amaury Paquet isimli Belçikalı genç önde bitirdi.
Yarış kentte trafiğin önemli ölçüde aksamasına neden oldu. (AA)

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