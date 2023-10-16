Brüksel'de silahlı saldırı: 2 İsveçli taraftar öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişi etrafa rastgele ateş açtı. Saldırıda en az 2 İsveçli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Brüksel'de silahlı saldırı: 2 İsveçli taraftar öldü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin açtığı ateş sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basından alınan bilgiye göre, yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle geldiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı

Zanlının birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında Belçika ve İsveç milli takımlarının karşılaştığı müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

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Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde zanlının, saldırıyı gerçekleştirdikten hemen sonra bir video çektiği ve Arapça ‘üç kafiri’ öldürdüğünü söylediği iddia edildi.

BELÇİKA-İSVEÇ MAÇI SALDIRI SONRASI YARIDA KALDI

EURO 2024 Elemeleri F Grubu mücadelesinde Belçika sahasında İsveç’i ağırladı. Ancak Brüksel’deki silahlı saldırı nedeniyle maçın ikinci yarısı başlatılamadı.

Belçika-İsveç maçı, Brüksel’deki silahlı saldırı sonrası yarıda kaldı

İsveç Milli Takımı oyuncuları, ölen kişilerin İsveçli olması nedeniyle maçın ikinci yarısına çıkmama kararı aldı ve mücadele ilk yarıda 1-1’lik skorla askıya alındı.

Mücadelenin güvenlik nedeniyle tatil edildiği resmi olarak açıklandı.

Ancak güvenlik gerekçesiyle, tribünlerdeki binlerce taraftarın stattan ayrılmasına uzun süre izin verilmedi.

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