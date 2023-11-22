Bruksizm olanlar dikkat

Çene kaslarındaki ağrı diş gıcırdatmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama başka nedenleri de var. İşte ayrıntılar...

KAYNAK: AA
Bruksizm olanlar dikkat

Bruksizmin en büyük etkenlerinden birinin stres olduğunu belirten Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, diş sıkma veya gıcırdatmada, pandemi döneminde normalin üstünde artış olduğunu belirtti. Daha çok uyku halindeyken, dişlerin sıkılması veya gıcırdatılması ile meydana gelen bruksizmin birçok nedeni bulunuyor. Uyku sırasında istemsiz olarak gelişen bu çene hareketi, kişinin gün içerisinde yaşamış olduğu stresten tutun da fizyolojik ve hatta alkol, sigara ve ilaç kullanımına bağlı olarak bile gelişebilir.

BRUKSİZM OLABİLİRSİNİZ DİKKAT

Brusizm ortaya çıkardığı çene eklemi rahatsızlıklarıyla birlikte; ağız açmada kısıtlılık, kulak önünde hissedilen ağrı ve tıkırtı sesleri, anksiyete, stres, depresyon, kötü uyku ve ağız diş sağlığı kalitesinin düşmesi gibi pek çok olumsuz etkiye de sebep oluyor. Diş gıcırdatma tedavisinde diş hekimleri ve fizyoterapistlerden oluşan disiplinler arası profesyonel bir ekip ile tedavi sürecinin uygulandığını belirten Dr. Dt. Öğr. Üyesi Ayfer Atamer, ''Bruksizm genellikle uyku sırasında gerçekleştiğinden dolayı hastaların bu durumun farkına varması zaman alabiliyor. Ancak kendilerinde aşağıdaki belirtileri gören hastalar mutlaka bir uzman hekimden yardım almalıdır.'' diye konuştu.

BRUKSİZM BELİRTİLER ŞUNLAR

Sabahları çene kaslarında ağrı hissedilmesi.
Kulağın ön taraflarında ağrı ve tıkırtı seslerinin oluşması.
Ağız açıklığında kısıtlılık ve çenenin takılma hissi.
Artan kas aktivitesi nedeniyle yüz şeklinde değişiklik meydana gelmesi.
Baş ve boyun ağrılarının oluşması.
Baş dönmesinin olması.
Dişlerde aşınma ve hassasiyetin olması.
Bruksizm tedavisi, dişler üzerinde oluşan problemleri çözüme kavuştururken bir diğer yandan da hastanın dişlerini gıcırdatmasına sebep olan sorunlarını tespit etmesine yardımcı olur. Bu sebepten dolayı gerekirse bruksizm tedavisine ek olarak psikolojik destek almak da oldukça önemlidir.

AA

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