Bruma Fenerbahçe'ye geri dönebilir. Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı.

Editör: Fatma Demirkaya
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon kadrosuna katıp oynatmadan Braga’ya gönderdiği Bruma’nın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.
Fotospor’da yer alan habere göre:
Fenerbahçe’nin 8.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Bruma’yı geri alma hakkı var.
Portekiz Milli takımına dönmesi durumunda Fenerbahçe’nin 1.5 milyon Euro’luk bonus hakkı olacak.
Bruma’dan sonraki satış hakkı olmayacak. Sözleşmesinde 15 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bruma için Fenerbahçe istemediği durumda Türkiye’den başka takıma satılamaz maddesi var.
Bu sezon Portekiz ekibiyle 10 maça çıkan Bruma şimdiden 5 gol 1 asist kaydetti.