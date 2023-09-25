Bruma Fenerbahçe'ye geri dönebilir. Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den gittiği Braga'da kendine hayran bırakan Bruma 8.5 milyon Euro karşılığında tekrar sarı-lacivertli formayı giyebilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bruma Fenerbahçe'ye geri dönebilir. Sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı.

Editör: Fatma Demirkaya

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon kadrosuna katıp oynatmadan Braga’ya gönderdiği Bruma’nın sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı.

Fotospor’da yer alan habere göre:

Fenerbahçe’nin 8.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Bruma’yı geri alma hakkı var.

Portekiz Milli takımına dönmesi durumunda Fenerbahçe’nin 1.5 milyon Euro’luk bonus hakkı olacak.

Bruma’dan sonraki satış hakkı olmayacak. Sözleşmesinde 15 milyon euro’luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

Bruma için Fenerbahçe istemediği durumda Türkiye’den başka takıma satılamaz maddesi var.

Bu sezon Portekiz ekibiyle 10 maça çıkan Bruma şimdiden 5 gol 1 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu