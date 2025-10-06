Bruno Fernandes'e dudak uçuklatan teklif!

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan takımlarının transfer etmek istediği Manchester United futbolcusu Bruno Fernandes'e ilgi sürüyor.

Goal.com'un İngiltere edisyonunda yer alan habere göre, "Kırmızı Şeytanlar" ara transfer döneminde Fernandes için sürpriz bir transfer kararı alabilir.

Haberde, zor günler geçiren ve sezona kötü başlayan Manchester United'ın kapısında transfer için bekleyenler kulüpler için "batan bir geminin etrafında bekleyen köpek balıkları" benzetmesi yapıldı.

Yaz aylarında Suudi ekibi Al-Hilal, Portekizli oyuncu için 100 milyon sterlinlik bir telif sunmuştu. Fakat hem Fernandes hem de kulüp teklifi reddetmişti.

HAFTALIK 806 BİN EURO MAAŞ ALACAK

Manchester Evening News'in haberine göre ise birçok kulüp, ocak ayında yeniden Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fernandes'e haftalık 700 bin sterlin (yaklaşık 806 bin Euro) haftalık maaş teklif edileceği iddialar arasında. 31 yaşındaki oyuncu, daha önceki teklifi reddetmiş olsa mevcut kazancının iki katı olan bu teklifi kabul edebileceği belirtiliyor.