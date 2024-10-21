Bryan Adams, İstanbul’u salladı!

Kariyerine Oscar, Grammy, MTV gibi birçok prestijli ödül adaylığı ve sayısız ödülü sığdıran, 100 milyonun üzerinde albüm satışına ulaşan rock’n roll devi Bryan Adams, 5 yıl aradan sonra İstanbullu sevenleriyle tekrar buluştu. Sanatçının 2023 Grammy Ödülleri’nde En İyi Rock Performansı dalında aday gösterilen 15’inci stüdyo albümü “So Happy It Hurts” ile aynı adı taşıyan turnesinin İstanbul ayağı kapsamında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda sahne alan Adams 8 bini aşkın İstanbullu hayranına unutulmaz bir gece yaşattı.



"HAYDİ ROCK YAPALIM!"

Pek çok imza parçasıyla rock sahnesinin efsane isimleri arasına adını yazdıran ve müzik otoritelerince Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30’uncu sanatçısı olarak seçilen Bryan Adams, “Haydi rock yapalım!” dedi ve uzun süre akıllardan çıkmayacak bir geceye imza attı.