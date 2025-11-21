YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

“ÜNİDES – Kampüs Peyzajına Dokunuyorum” Projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kampüs Alanına yeni fidanlar dikildi.

Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Artı Sanat Kulübü, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle yürütülen “ÜNİDES – Kampüs Peyzajına Dokunuyorum” projesi kapsamında kampüs alanında fidan dikme etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hilal Kahveci ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Kasap danışmanlığında, 3. sınıf öğrencisi Ebrar Ustaibrahimoğlu koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Program kapsamında seçilen çeşitli süs bitkileri ve ağaç fidanları, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, akademik ve idari personel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcileri, Artı Sanat Kulübü üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla kampüs alanına dikildi.

Etkinlikte Çalı Erguvan, Huş, Oya Ağacı, Gülibrişim, Kırmızı Yapraklı Süs Eriği, Süs Kirazı, Leylandi ve Lavanta türleri, kampüs iklimine uygun olarak özenle seçilerek toprakla buluşturuldu.

Öğrenciler, eğitim hayatlarında edindikleri bilgileri uygulama fırsatı bularak sürdürülebilir kampüs konsepti kapsamında doğayla iç içe bir deneyim yaşadı. Bu proje ile hem çevre bilincinin artırılması hem de kampüsün mevsimsel olarak renk değiştiren, yaşayan bir doğa alanına dönüşmesi hedeflendi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, birlikte üretmenin ve doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu paylaşarak, etkinliği “Daha yeşil bir kampüste, yeni projelerde buluşmak üzere” sloganıyla tamamladı.