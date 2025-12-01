YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Harun Bozoğlu’nun yazıp yönettiği "Losing Time" adlı kısa film, Jamaika'da düzenlenen "Films That Move" Festivali’nde önemli bir başarı elde ederek "Honorable Mention" ödülüne layık görüldü.

Bu ödül, filmin evrensel temaları güçlü ve düşündürücü anlatımıyla işlemedeki başarısını tescilledi.

"Losing Time" filmi, festivalin "Büyüme Sancıları: Dönüşümler ve Oluş Yolculuğu" temalı yarışmasında jürinin takdirini topladı. Film, insanın içsel yolculuklarını, zamanın hızla geçişini ve büyüme sürecindeki acıları konu alırken, toplumsal ve bireysel dönüşümü izleyiciye güçlü bir biçimde yansıtıyor.

Filmin anlatımı, izleyicileri duygusal bir sorgulamaya davet ediyor; hayata, zamanın değerine ve kişisel gelişimin önemine dair derin düşünceler başlatıyor.

Kazanılan "Honorable Mention" ödülü sayesinde, "Losing Time" filmi aynı zamanda "The Films That Move Koleksiyonu"na dahil olma hakkı kazandı.

Bu seçkin koleksiyondaki eserler, yıl boyunca okullar, topluluk etkinlikleri, ruh sağlığı programları ve B.O.M.B Ağı aracılığıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. Hazırlanan film, bu anlamlı koleksiyonun bir parçası olarak, izleyicilere iyileştirici, etkili ve düşündürücü bir deneyim sunmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.