BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Hüseyin Baş, Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip ettiHüseyin Baş, Ümit Özdağ'ın duruşmasını takip etti

Hüseyin Baş hakkında İstanbul Cumhuriuyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 20 Aralık 2024'de Trabzon'da partisinin 9. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözlerin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu oluşturduğu aktarıldı. Baş’ın sarfettiği sözlerin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak onur, şeref ve saygınlığı zedeleyici nitelikte olduğu da belirtildi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan “boykot” yorumuBTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tan “boykot” yorumu

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede Hüseyin Baş'ın zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.(D

Son Haberler
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
İstanbul Tea Fest, 100 binden fazla ziyaretçi, 40’tan fazla markayı Galataport’ta ağırlayacak
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a hapis istemi!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
PKK'dan sonra AKP'li isim de Lozan'ı hedef aldı!
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Silivri açıklarında deprem (13 Mayıs 2025)
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde
Romulo’dan 4 büyüklere kötü haber: Avrupa devleri peşinde