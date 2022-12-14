BTP, İBB Başkanı İmamoğlu'na destek olmak için Saraçhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın yeni duruşması İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde gerçekleşti. Dava 16:00'ya ertelenmişti, ikinci kısım başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu sosyal medya hesabından tüm vatandaşları saat 16.00'da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin de bulunduğu Saraçhane Meydanı'na davet etmişti.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İstanbul İl Örgütü de İmamoğlu'nun bu çağrısında destek vererek Saraçhane Meydanı'nda olduklarını duyurdu.

BTP İstanbul Twitter hesabından yapılan açıklamada "Demokrasi ve adalete sahip çıkmak için İstanbul İl Teşkilatımızla Saraçhanedeyiz" mesajı paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

Bir önceki duruşmada savcı, İmamoğlu’na dört yıl bir aya kadar hapis cezası verilmesini ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinin de uygulanmasını istemişti.