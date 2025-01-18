BTP Lideri Hüseyin Baş eğitim sistemini ejder meyvesiyle eleştirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

BTP Lideri Hüseyin Baş eğitim sisteminin 5 yaşındaki "cin gibi" çocukları 20 yıl sonra tanınmaz hale getirdiğini belirterek, "Makarna mı yediler, ne yediler bilmiyorum ama ejder meyveli smoothie içmediklerine eminim" diye konuştu.

BTP Lideri Hüseyin Baş'ın yaptığı son açıklaması gündem oldu. Baş'ın videosu sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

BTP Lideri açıklamasında, "5 yaşında çocuklar cıvıl cıvıl. Bir soru soruyorlar size, ağzınız açık kalıyor. Diyorsunuz ki ya bu cin gibi çocuk. Hani bizde öyle denir ya. Aynı çocuğu bir eğitim sistemine emanet ediyoruz, bir müfredat yüklüyoruz. Aradan 20 sene geçiyor. Geliyor 25 yaşına ve onunla bir daha karşılaşıyoruz. Bir soru soruyor ya da siz bir soru soruyorsunuz bir cevap veriyor. Ya ne oldu bu çocuğa?" Sözlerini kullandı.

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"EJDER MEYVELİ, SMOOTHİE İÇMEDİĞİNE EMİNİM"

BTP Lideri'nin konuşması devam ederken araya giren vatandaşın "Makarna yedi" sözlerine Hüseyin Baş, "Yani makarna mı yedi ne yedi bilmiyorum ama ejder meyveli smoothie içmediğine eminim" ifadeleriyle cevap verdi.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye, ejder meyvesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saray'da verdiği 30 Ağustos resepsiyonunun menüsünde adını duyarak tanımıştı. Bu vesileyle, ejder meyvesinin, sarayın vazgeçilmez meyveleri arasında olduğu öğrenilmişti

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