BTP'ye Karaman'da salon verilmemişti! Nedeni belli oldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 27 Nisan'daki Karaman 9. Olağan İl Kongresi'ni karşılaştığı salon engeli nedeni ile gerçekleştirememişti.

BTP Genel Başkanı kongre için ödemesini yaptıkları salonun, Karaman il kültür müdürü tarafından "Yukarının talimatı var" diyerek kendilerine açılmamasına tepki göstermişti.

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Tartışmalara ve tepkilere neden olan engelin gerekçesi ise ortaya çıktı.

TÜRK BAYRAĞI ERDOĞAN'I KAPATTI GEREKÇESİ

BTP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Çetin'in verdiği bilgiye göre; kongre salonuna asılan Türk bayraklarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kapatması üzerine kullanıma yasak geldi.

Tartışmalara neden olan o salon.

Salon organizasyonuna dikkat çeken Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir resmi vardı. Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanıdır. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bizim Genel Başkanımız Hüseyin Baş'tır. Başka bir partinin genel başkanının posterinin olmasını doğru bulmadığımız için üzerini Türk bayrağı ile kapattık. Kapatınca da 'bunu nasıl yaparsınız' diye salonu vermediler" ifadelerini kullandı.

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