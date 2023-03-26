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Bu 10 besin ürününü sofradan eksik etmeyin

Her besin ürününün sağlığımıza etkisi var. Ancak bazı gıda ürünleri var ki; uzmanların söylediğine göre onları sofralarımızdan asla çıkarmamamız gerekiyor. İşte o 10 besin…

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 08:57
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Bu 10 gıdayı sofradan eksik etmeyin

Bu 10 besin ürününü sofradan eksik etmeyin
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KARNIYARIK OTU

Yulaf gibi lif açısından zengin ama daha etkili bir bitki olan karnıyarık otu, kolesterolden ve toksinlerden kurtulmanızı sağlıyor. Besin önerisi olarak sunulan suplemanlardan içinde bu bitki olanları kolayca bulabilirsiniz.

DERE OTU

Salatalarınıza ve çorbalarınıza katabilirsiniz. İdrar söktürücü etkisinin yanı sıra mineraller açısından da oldukça zengindir.

LİMON

İçerdiği C vitamini detoks vitamini olarak anılır. C vitamini, suda eriyen özelliği ile ayrıştığı toksinlerin vücuttan kolayca atılmasını sağlar.

KOYU YEŞİL BİTKİLER

Sebzeleri ve bitkileri çiğ yiyin. Klorofil, vücudunuzda biriken ağır metalleri ve kimyasalları temizler, ayrıca karaciğerinizi korur.

SUSAM

Karaciğer hücrelerini kimyasal maddelerin ve alkolün zararlarından korur. Daha konsantre bir etki için tahin de yiyebilirsiniz.

LAHANA

Karaciğeriniz iki çeşit detoksa yarayan enzim üretir. Bu güzel sebze her ikisini tetikleyen bir özelliğe sahiptir.

MEYVELER

C vitamini açısından en zengin besin türü olan meyveler lifler, yararlı mineraller, antioksidanlar ve bol bol su içeriyor.

SARIMSAK

Sarımsak, salatalar ve soslar gibi birçok şeyle iyi gider. Kalbi güçlendirici etkilerinin yanında, karaciğer enzimlerini destekler ve vücudumuzdan atıkların atılmasına yardımcı olur.

BROKOLİ FİLİZLERİ

Yetişkin brokoliye göre 20 ile 50 kat arası daha fazla kanser önleyici ve enzim güçlendirici etkisi olan brokoli harika bir detoks aracı.

YEŞİL ÇAY

Çok zengin bir antioksidandır, karaciğer etkilerini hızlandıran katesin adlı maddeyi içerir.

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