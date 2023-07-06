Bu 6 belirtiye çok dikkat edilmeli

O 6 belirti karaciğer yağlanmasını işaret ediyor…

Bu 6 belirtiye çok dikkat edilmeli

Karaciğerin en yaygın hastalıklarından biri karaciğer yağlanması. O sorunla karşılaşanların büyük çoğunluğu aşırı kilo alanlar ve diyabet olanlar. Peki karaciğerinizin yağlandığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte yanıtı…

Sağlıklı bir karaciğer de yağ içerir, ancak az miktarda. Oranı karaciğer ağırlığının yüzde 5-10'una ulaştığında sorun haline geliyorr. Bu problem, genellikle karaciğer enzimlerinin yükselmesine ve kan trigliserit miktarının artmasına neden olur.

Yağlı karaciğer, toksik maddelerden (örneğin aşırı alkol tüketimi, bazı ilaçlar, östrojen tedavisi vb.), fazla kilo, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve bazı nadir hastalıklardan kaynaklanabilir. Karaciğerde aşırı yağ birikmesi nedeniyle karaciğer hücreleri sürekli tahrip olur ve yapısı değişir. Karaciğer enzim değerleri referans aralığının dışına kayar. Bu durum karaciğer kanserine yol açabiliyor.

İŞTE O BELİRTİLER

İştah kaybı,
Karın ağrısı (sağ taraf),
Tükenmişlik
Yüksek karaciğer enzimleri,
Şişkinlik
Sarılık

TEDAVİSİ

Karaciğer yağlanmasının tedavisi öncelikle uygun bir yaşam tarzını takip etmek ve kök nedeni ortadan kaldırmak. Fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz ve tam tahıllı unlu mamüllerden, şekerden, alkolden, yağlı etlerden uzak durmak çok önemli. Karaciğerin işleyişi geri dönüşü olmayan bir hasara uğramışsa, karaciğer nakli gerekli olabilir. Yağlı karaciğer başlangıçta hiçbir belirtiye neden olmadığı için genellikle tesadüfen keşfedilir. Başka nedenlerle yapılan bir karın ultrasonu sırasında sorun ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanması açısından daha yüksek risk grubuna ait olanlarda, ultrason taramaları düzenli olarak yapılmalıdır.

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