Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi

Yunanistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Aynoroz Adası, oldukça ilginç bir inanç ile dikkatleri üzerinde topluyor. Bu adaya kadınların girmesi yasak.
Aynoroz Adası, manastır hayatının ve ruhani tefekkürün merkezi olarak dikkat çekerken, kadınların bu manevi ortamı bozabileceğine inanıldığı için bu yasak yıllar boyunca devam ettiriliyor.
Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin yaklaşık bin yıldır yaşadığı Aynaros Adası’ndaki Athos Dağı'na kadınların girmesi, 1045 yılından beri yasak. Adanın içinde toplamda 2 bin kişi yaşıyor ve bu kişilerin hepsi erkek.
Resmi ismi Aynoros Özerk Keşişsel Devleti olan bu ada, Yunanistan sınırları içinde 390 kilometrekareden oluşan bir alanda bulunuyor ve adaya kara yoluyla değil deniz yolu kullanılarak gidilebiliyor.
Bölgenin başlıca geçim kaynağı zeytin ve üzümden oluşurken, ada 20 manastırı temsilen 20 kişilik bir meclisle yönetiliyor.
Kadınlar bu adaya girmek amacıyla izin bile alamıyor. Bin yıldan uzun bir süredir, kadınlara yönelik bu yasak yürürlükte ve kadınların adanın kıyısına 500 metre bile yaklaşmasına izin verilmiyor.
Hristiyan din adamlarının, manastırda ettiği bekaret yeminini çiğnememesi için adaya kadınların girmesinin yasaklanması çözüm olarak görülmüş.