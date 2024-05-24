Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi

Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi
Kaynak: Haber Merkezi

Yunanistan sınırlarında yer alan bir adada yalnızca erkekler yaşıyor. Bu adaya kadınların girmesi yasakken, bin yıldır tek bir kadının bile adaya girmediği belirtiliyor. İşte detaylar…

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 1

Yunanistan’ın kuzeydoğusunda yer alan Aynoroz Adası, oldukça ilginç bir inanç ile dikkatleri üzerinde topluyor. Bu adaya kadınların girmesi yasak.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 2

Aynoroz Adası, manastır hayatının ve ruhani tefekkürün merkezi olarak dikkat çekerken, kadınların bu manevi ortamı bozabileceğine inanıldığı için bu yasak yıllar boyunca devam ettiriliyor.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 3

Yunanistan'da Rus Ortodoks rahiplerinin yaklaşık bin yıldır yaşadığı Aynaros Adası’ndaki Athos Dağı'na kadınların girmesi, 1045 yılından beri yasak. Adanın içinde toplamda 2 bin kişi yaşıyor ve bu kişilerin hepsi erkek.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 4

Resmi ismi Aynoros Özerk Keşişsel Devleti olan bu ada, Yunanistan sınırları içinde 390 kilometrekareden oluşan bir alanda bulunuyor ve adaya kara yoluyla değil deniz yolu kullanılarak gidilebiliyor.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 5

Bölgenin başlıca geçim kaynağı zeytin ve üzümden oluşurken, ada 20 manastırı temsilen 20 kişilik bir meclisle yönetiliyor.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 6

Kadınlar bu adaya girmek amacıyla izin bile alamıyor. Bin yıldan uzun bir süredir, kadınlara yönelik bu yasak yürürlükte ve kadınların adanın kıyısına 500 metre bile yaklaşmasına izin verilmiyor.

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Bu adada sadece erkekler yaşıyor. Bin yıldır bir tek kadın girmedi 7

Hristiyan din adamlarının, manastırda ettiği bekaret yeminini çiğnememesi için adaya kadınların girmesinin yasaklanması çözüm olarak görülmüş.

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