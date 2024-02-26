Bu Afganlar çoktan İstanbul'a vardı. Bu geçişe izin verenler utansın

Afganistan’da yaşanan siyasi ve ekonomik krizleri gerekçe gösteren Afganlar, gruplar halinde adeta ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye akın akın gelmeye devam ediyorlar.

Kaçak yollarla Türkiye’ye giren Afganların bir kısmı, İran üzerinden Van’a ulaşıyor ve buradan da İstanbul’a gitmek için yola çıkıyor. Bu durum, Türkiye’deki ulusal güvenlik ve kimlik tartışmalarını da alevlendiriyor.

14 Şubat 2024 tarihinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Van yolunda ilerleyen onlarca Afgan kaçak görülüyor. Videoda, bu kaçakların İstanbul’a gitmek istedikleri ve aralarında terör örgütü PKK’nın İran kolu olan PJAK üyelerinin de bulunabileceği iddia ediliyor. Bu iddia, henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış veya yalanlanmış değil.

YASADIŞI GİRİŞLERE İZİN VERENLERE BÜYÜK TEPKİ

Bu görüntüler, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren yabancı sorununun boyutunu da adeta gözler önüne seriyor. Bazı kesimler, kaçak yollarla giriş yapanlara karşı sert bir tutum sergileyerek, Türkiye’nin ulus devlet yapısının tehlikeye girdiğini ve İslamcı bir ümmet anlayışının dayatıldığını savunuyor. Bu kesimler, özellikle Afgan kaçakların Türkiye’ye girişine izin veren yetkilileri eleştiriyor ve utanmaları gerektiğini söylüyor.

Diğer yandan, bazı kesimler ise, Afgan kaçaklara karşı insani bir yaklaşım sergileyerek, onların zor durumda olduklarını ve yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Bu kesimler, Afgan kaçakların Türkiye’de onlara barınma, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlerin sağlanması gerektiğini savunuyor. Bu kesimler, Afgan kaçakların Türkiye’nin kültürel ve toplumsal zenginliğine katkıda bulunabileceklerini söylüyor.

Türkiye’deki Afgan kaçak sorunu, hem ulusal hem de uluslararası bir mesele olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Türkiye, Afgan kaçak akınına karşı sınır güvenliğini artırmış ve Avrupa Birliği ile iş birliği yapmaya çalışmış olsa da, bu sorunun kalıcı bir çözüme kavuşturulması için daha fazla çaba gerekiyor. Afgan kaçakların Türkiye’deki durumu, hem onların hem de Türkiye’nin geleceği açısından önem taşıyor.