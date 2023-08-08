Bu AKP’liye maaşlar 4’er 4’er yağıyor

AKP’de 2 dönem milletvekilliği yapan ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Mahmut Kaçar’ın 4 maaş aldığı ortaya çıktı. Kaçar’ın maaş alığı yerler arasında Ziraat Katılım, Emlak Katılım ve Türkiye Çevre Ajansı gibi kuruluşlar yer alıyor.

Bu AKP’liye maaşlar 4’er 4’er yağıyor

Sık sık Türkiye’nin gündemine gelen “çift maaş” tartışmasında bu sefer “çift maaş” yerine “4 maaş” skandalı ortaya çıktı.

Oda TV’den Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’ın, Ziraat Katılım’da Yönetim kurulu Üyeliği, Emlak Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı olmak üzere 4 farklı kurumdan maaş aldığı ortaya çıktı.

Mahmut Kaçar aynı zamanda AKP’den 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. Kaçar, emekli milletvekili maaşı da alıyor.

Daha önce de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı olarak atanan ve bu atamadan 10 gün sonra ise Borsaya açık Emlak GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olan Refik Tuzcuoğlu'nun çifte maaş alacağı ortaya çıkmıştı.

MAHMUT KAÇAR KİMDİR

1975'te Şanlıurfa'da doğan Mahmut Kaçar, 1999 yılında Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2002-2008 yılları arasında Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığı, 2008-2011 yılları arasında Sağlık-Sen Genel Başkanlığı ve Memur-Sen Genel Sekreterliği, 2011-2018 yılları arasında 24. ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.

Mahmut Kaçar, Milletvekilliği süresince 2012-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve AK Parti MKYK üyesi olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Mahmut Kaçar, halen Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

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