Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin final kararı konuşulurken bu akşam yayınlanması beklenen 12. bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun final kararı nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO VAR MI?

Final kararı alındığı konuşulan EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 12. yeni bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.

ego-erkege-guven-olmaz-dizi-haber-kurguhane.png

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Son Haberler
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı Güncel
AKP mitingine giden partililer E5 i kilitledi. Binlerce insan yolda kaldı
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor Dünya
Cezayir ve Nijerya'da oy verme işlemi son günde sürüyor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık Spor
Mustafa Er: Çok net bir skor aldık
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Güncel
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Akşener canlı yayında açıklıyor Siyaset
Akşener canlı yayında açıklıyor
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor Magazin
Burcu Esmersoy: Soyumuz Mısır'dan geliyor
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti Güncel
Ayı dehşeti! Çığlık seslerine arkadaşları son anda yetişti