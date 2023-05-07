Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun final kararı nedeniyle bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO VAR MI?

Final kararı alındığı konuşulan EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 12. yeni bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı.