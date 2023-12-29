Bu alışkanlığa devam ederseniz kalp krizi kaçınılmaz

Viral enfeksiyonların arttığı son günlerde soğuk algınlığı belirtilerine karşı tavsiye ve ikram ile kullanılan ilaçlara karşı uzmanlar uyarıyor.

Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, son bir ayda çok sayıda üst solunum yolu enfeksiyonu ve soğuk algınlığı hastası gördüklerini söyledi.

Dr. Dildök, doktor kontrolü olmadan alınan burun tıkanıklığı ve alerji ilaçlarının ciddi yan etkileri olabileceğini belirtti. Bu ilaçların huzursuzluk, kaygı, kalp krizi ve iş kazası gibi tehlikeli durumlara yol açabileceğini, herkesin kendi başına kullanmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, viral enfeksiyonlar ile alerjik rinitin farklı tedaviler gerektirdiğini, ilaç seçimini ve dozunu doktorun belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Dr. Dildök, hastaların doktor tavsiyesi olmadan burun tıkanıklığı ilaçları kullandığını, bu ilaçların burnun içindeki sıvıyı ve ödemi azaltarak nefes almayı kolaylaştırdığını söyledi.

Ancak bu ilaçların bazı hastalarda ve yaşlılarda yan etkileri olabileceğini, kalp ritmini bozabileceğini, hatta kalp krizi belirtileri verebileceğini belirtti.

Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, bu ilaçların hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini vurguladı.