Bu altın ağaçta yetişiyor. 350 TL'ye alıcı buluyor. Faydası saymakla bitmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığının 3 yıl önce yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirdiği "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma" projesi kapsamında, ilçedeki 50 dönüm atıl tarlaya 15 bin yaban mersini fidesi dikildi.

Bölgede yaygın üretilen şerbetçiotuna alternatif oluşturması amacıyla yetiştirilmeye başlanan yaban mersininin ekili alanı bu yıl itibarıyla 100 dönüme ulaştı.



Kasım 2021'de dikilen fidanların bu yıl ilk kez meyve vermeye başladığı bölgede fiyatlar ve rekolte üreticiyi mutlu ediyor.

Yaban mersini, toplanıp Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir tesiste paketlendikten sonra İstanbul, Samsun, Eskişehir, Trabzon ve Bursa'daki çeşitli zincir marketlerde satışa sunuluyor.

KİLOSU 350 TL'DEN ALICI BULUYOR

Verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu ederken, kilogramı 300-350 TL arasında alıcı buluyor.

Fındık veriminin düşük olduğu bahçelerde mavi yemişe geçen üreticilerin birim alanda elde ettikleri gelir yaklaşık 10 kat arttı.



ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, "maviyemiş" olarak da bilinen yaban mersini üretimine, ilçeye yeni tarım ürünleri kazandırmak amacıyla başladıklarını söyledi.

Bu kapsamda 3 sene önce Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bölgede deneme dikimi yaptıklarını anımsatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bugün ise yaban mersinini toplamaya başladık. Ekimini yaptığımız bu alan, 1000 rakımlı bir yer. Aynı zamanda toprağının pH derecesi de bu bitkiye çok uygun. Rakımı dolayısıyla meyvenin antioksidan özelliği çok fazla. Bakanlığımızın, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün, Kaymakamlığımızın ve Belediye olarak bizim çiftçilerimize desteğimiz sürecek. Bu sayede üreticilerimizin yüzü gülecektir inşallah."

3 TONA KADAR ÜRÜN VEREBİLİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da yaban mersininin ilçede şerbetçiotuna alternatif oluşturduğunu ifade etti.

Yüksek verim için toprağın pH derecesinin 5'in altında olması gerektiğini, bölgedeki toprak yapısının buna uygun olduğunu aktaran Yoldaş, "Çiftçilerimizin yüzü güldü. İlerleyen yıllarda fideler büyüdükçe, düzenli bakımı da yapılırsa dönümden 1,5 ila 3 ton arası ürün alınabilir. Bu da çiftçimize büyük kazanç demektir." diye konuştu.

Üreticilerden Melike Hediye Korkmaz ise 3 sene önce arazilerinin 16 dönümüne yaban mersini diktiklerini, daha sonra bu alanı 22 dönüme çıkardıklarını dile getirdi.

Düzenli bakım ve budamayla güzel verim elde ettiklerini belirten Korkmaz, misafirlerinin ürünün tadını beğendiğini sözlerine ekledi.

MAVİ YEMİŞİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Araştırmalara göre bir bardak maviyemiş meyvesinin 145 gram geldiği ve 21 gram karbonhidrat, 1 gram protein, 0,5 gram yağ, 19 miligram C-Vitamini, 145 IU A-Vitamini ve 85 Kalori içerdiği belirtilmektedir. Ayrıca, 100 gram yenilebilir maviyemişin %83’ünün su, %0.7’sinin protein, %0.5’inin yağ, %15’inin karbonhidrat, %1.5’unun lif olduğu ve 62 kalori sağladığı saptanmıştır.

Ayrıca, yaprak ve kuru meyvelerinden yapılan çay ishal giderici özellik taşımakta, bayanlarda özel günlerin etkisini azaltarak düzene sokmakta ve idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotik etkisi göstermektedir.

KANSERE KARŞI ETKİLİ

Kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktive eden maviyemiş anti kanserojen ve antioksidan özelliğe sahiptir. Yağlı bileşiklerin vücuttan atılmasını sağlar, kalp krizi riskini azaltır ve taze olarak yenildiğinde kanı temizler. Besleyici olmasına rağmen kalori ve sodyum içeriği düşüktür.

Kan şekerini düşürür, lifli yapısından dolayı bağırsak metabolizmasını düzenler ve kan kolesterolünü düşürür.

Gece görüş kabiliyetini artıran maviyemiş, göz yorgunluğunu giderir, miyopluk ve şeker hastalığından kaynaklanan görme bozukluklarını engeller.

DİYETLERİN EN DEĞERLİ PARÇASI

Gözlerde kamaşma, kılcal damar çatlaması ve gece körlüğünü ortadan kaldırır, damar elastikliği ve gözlerin geçirgenliğini artırır. HIV Virüsünün tekrarlanmasını azaltır.Vücutta biyoaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktosiyaninler, flavanoller ve tanenlerce zengin olup kansere karşı savaşan ellagic asit içeriği oldukça yüksektir.

Diyetlerin sağlıklı ve çok değerli bir parçasıdır. Kabızlık, bulantı, mide kramplarını ve ülseri önler. Damar sertliği oluşumunu engelleyen maviyemiş varis ve basuru (hemoroit) iyileştirir. Ayrıca sakinleştirici özelliği vardır ve ağız içi yaralarını iyileştirir ve iltihaplar için dezenfektan özelliği taşımaktadır.