Bu ankette seçmenin ortak korkusu ortaya çıktı. YSK’ya güveniyor musunuz. Oyların çalınma riski var mı.

Aksoy Araştırma Şirketi'nin araştırmasında, katılımcıların yüzde 75’i oyların "bir kısmının çalınma ihtimali olduğuna" inandıklarını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'na güvendiğini ifade edenlerin oranı da yüzde 25,3.

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Aksoy Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) duyulan güvene ve 'oyların çalınma ihtimaline' dair araştırmalarının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, seçmenlerin yaklaşık yüzde 75 "oyların bir kısmının çalınma ihtimali olduğuna" inanıyor.

Ertan Aksoy, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haftalık yazısında, YSK'ye duyulan güvene ve 'oyların çalınma ihtimaline' ilişkin iki anket paylaştı.

YSK’YA GÜVEN DİPLERDE

Buna göre, YSK’ye güvendiğini ifade edenlerin oranı toplamda yüzde 25,3.

Bu yanıtı verenlerin neredeyse tamamının iktidara oy veren seçmenlerden oluşması dikkat çekti.

YSK'ye güvenmediğini söyleyenlerin toplamı yüzde 46 olarak ölçüldü, yüzde 28,7 'kararsızım' dedi.

“ŞANS OYUNLARINDA BİLE TORPİL VAR” DEDİRTTİLER

AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy yazısında “Son 20 yılda toplum yeni korkular edindi. 2000’li yılların başına kadar kimsenin üniversite sınavında çocuğunun hakkının yeneceğine dair bir korkusu yoktu. Şimdi ise aldığı, oynadığı şans oyununda bile bir torpile yenik düşeceğine inanacak hale getirildi.” dedi.

Ertan Aksoy “Son dönem edinilmiş korkuların en büyüklerinden biri sandık güvenliği korkusu. Demokratik hakkını kullanma konusunda son derece yüksek katılım ile sorumluluğunu her seçimde yerine getiren toplumumuz, bu hakkının sandık hilesi ile elinden alınma ihtimaline dair bir kaygı taşıyor. İlk dönemlerde muhalefete oy veren seçmen, iktidar bloğunu sandıkta çalmakla itham ederken, son dönem aynı ithamları, iktidara destek veren seçmende de görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ertan Aksoy'un Cumhuriyet'te yayınlanan yazısının ilgili kısmı şöyle

“SANDIKLARA SAHİP ÇIKILMASI DOĞRUDUR, İTİRAZIM BUNUN KORKUYA DÖNÜŞMESİ”

Sandıkların tamamına sahip çıkılması kaygısı her şeye rağmen doğrudur ve gereklidir. İtirazım bu kaygının korkuya dönüşmesine. Korku ile hareket edip bu korkuyu toplumun geneline yayma çabası yanlıştır. Siyasal süreçlere dair katkı veren herkesin temel yükümlülüklerinden biri olgunluktur.

Şimdi birlikte bu kaygının boyutuna birlikte bakalım. İlk olarak seçim güvenliğinden asıl sorumlu olan YSK’ya duyulan güveni ele alalım.

YSK’YA GÜVEN YÜZDE 25

YSK’ya güvendiğini ifade edenlerin oranı toplamda %25,3. Üstelik bu yanıtı verenlerin neredeyse tamamı iktidara oy veren seçmenden oluşuyor.

Devamında “Önümüzdeki Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılan oyların çalınma ihtimali tartışmasına dair aşağıdaki ifadelerden hangisi sizin görüşünüze daha yakındır?” sorusunu sorduk ve üç seçenek verdik.

OYLAR ÇALINACAK DİYENLERİN ORANI YÜZDE 75

Kullanılan oyların bir kısmının kesinlikle çalınacağını düşünenlerin oranı %34,9. Kesin olmamakla birlikte çalınma ihtimali olduğunu düşünenlerin oranı ise %39,8. Kesinlikle çalınma ihtimali yoktur diyenlerin oranı %25,3. Sonuç olarak yaklaşık %75’i oyların bir kısmının çalınma ihtimali olduğuna inanıyor.