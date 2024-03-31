Bu Azerbaycan şiirini okuduktan sonra oruç tutup hırsızlık yapanlardan mideniz bulanacak. Bu şiiri yazın duvarınıza asın

Ökkeş Bölükbaşı
Bu Azerbaycan şiirini okuduktan sonra oruç tutup hırsızlık yapanlardan mideniz bulanacak. Bu şiiri yazın duvarınıza asın
Azeri bir şairin şiiri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Merhamet duygusu sende yoksa tuttuğun orucun sende ne manası var?" sözleri ile başlayan şiir, oruç tutup yoksuldan mal saklayanları anlattı.

Sosyal medyada bir Azeri şiiri gündem oldu. Merhamet duygusu olmayandan oruç tutmaya; rüşvetten namaza bütün konulara değinen şiir, gösterilerek yapılan şeylerin sonucunda yapılan iyiliklerin bir anlamı olmadığına değiniyor.

Ramazan ayının sonlarına girdiğimiz bu günlerde her yerde "orucum" diyerek, sofrasında garibe yoksula yer vermeyenlere de sitem vardı.

İşte o paylaşım rekorları kıran Azeri şair;

Merhamet duygusu sende yoksa
tuttuğun orucun sende ne manası var?
Sofran da yoksula yerin yoksa,
bir ay aç kalmanın ne manası var?
Terazinin oku ayrı çekerse, dilin zehir gibi kalp incitirse,
elin rüşvet alıp rüşvet verirse,
kıldığın namazın manası var kardeş?
Yalandan and içip and bozarsan,
eşinden habersiz iş görür iş edersen,
haksızı alıp hak edersen,
o hacca gitmenin ne faydası var?
Haram parayla villa dikenler,
yetimin hakkını bölüp yiyenler,
şerefini şerefsizce verenler,
ölünce Yasin-i Şerif’in ne faydası var?
Namaz da oruç da esastır kardeş.
Vicdanlı olmak çetindir kardeş.
Asıl amaç insan olmak.
Amaçsız Kur'an’ın ne manası var?

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