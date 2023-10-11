Bu beş burcun hiçbir işi yolunda gitmiyor. En şanssız burçlar belli oldu

Bazı burçlar yapısı gereği diğerlerinden farklıdır. Bu kez de şanssızlıkları ile bilinen 5 burç açıklandı.

Bu beş burcun hiçbir işi yolunda gitmiyor. En şanssız burçlar belli oldu

Hayatlarında hiçbir şey yolunda gitmeyen ve şanssızlıkları ile ön plana çıkan 5 burç açıklandı.

LİSTEDE ŞU BURÇLAR YER ALDI

İKİZLER BURCU

İkizler burcu genellikle çevrelerinde çok sevilir. Aşırı sosyal oldukları için herkesle çok kolay arkadaşlık kurarlar. Ancak bazı konularda çok şanssız olabilir. İkizler burcunun aşk ve iş hayatı hiçbir zaman istediği gibi gitmez.

Değişken fikirleri onların çok kararsız olmalarına sebep olabilir. Bu sebeple hedefledikleri yolda yürümekte zorlanırlar.

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BALIK BURCU

Balık burcu en hassas ve duygusal burçlar arasında yer alır. Hayat boyu her zaman gerçek sevgiyi arayan balık burçları özellikle aşk konularında çok talihsiz olur. Balık burçları asla kendileri gibi hassas, duyarlı ve herkesi çok sevebilen birini bulamaz.

O kadar hayat ve sevgi doludur ki bu konuda kimse onlarla yarışamaz. Balık burçları negatif duyguları sebebiyle de hayat boyu şanslı olamıyor.

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ASLAN BURCU

Aslan burçlarının ayakları her zaman yere sağlam basar. Onların mücadele etmediği bir zamana denk gelmek mümkün olmaz. Hayatla resmen savaşırlar.

Ancak Aslan burçları asla şanslı olamaz. Her zaman kendi çabalarıyla bir şeyleri elde ederler. Fırsatlar ayağına gelmez. Aslan burcu olanlar her zaman başarılı olmayı hedefler. Ancak onların ışığını hiç kimse fark etmez. Aslan burçları bu sebeple şanssız burçlar arasında yer alır.

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YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu olanlar aşırı duygusal yapılarıyla dikkat çeker. Onlar her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeç burçları hayatı getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz.

Genellikle içine kapanır ve mücadele edemez. Bu sebeple kendi şansını yaratmak konusunda zorlanır. Yengeç burçları aşkta ve iş hayatında hayâl ettiği başarıyı yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinde yerini alır.

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BAŞAK BURCU

Başaklar, toprak burçlarından biridir. Toprak burçları, genellikle pratik, güvenilir ve çalışkandır. Başak burçları da bu özelliklere sahiptir.

Ancak, başak burçları aynı zamanda mükemmeliyetçi, eleştirel ve stresli olabilirler. Bu özellikler, onların şanslarını olumsuz etkileyebilir.

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