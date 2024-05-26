Bu böceğe dikkat! Görürseniz en yakın tarım müdürlüğüne haber verin

Kaynak: İHA
Bu böceğe dikkat! Görürseniz en yakın tarım müdürlüğüne haber verin

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki Turunçgil Uzun Antenli Böceği'ne diikat çekildi. Bu konuda gerçekleştirilen toplantıda konu ile ilgili uyarılar yapıldı.

Türkiye'de karantinaya tabi olan, istilacı ve tahripkâr bir böcek çeşidi olan Turunçgil Uzun Antenli Böceği (Anoplophora chinensis) çınar ağaçlarında belirlendi.

Zararlı bir böcek olan bu böceğin Turunçgiller, elma, armut, kiraz, fındık, gürgen, çınar, söğüt, kavak, akçaağaç gibi pek çok ağaç çeşidine zarar verebildiği aktarıldı.

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Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile beraber 22 Mayıs 2024'te İlçe Müdürlükleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz Belediyesi ile Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına bilgilendirme yapılması amacıyla bir eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitim veren yetkili kişiler tarafından, böceğin görülmesi durumunda en yakınınızdaki İlçe tarım müdürlüklerine durumun haber verilmesinin çok ehemmiyetli olduğu söylendi.

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