Bu burca sahip olanlar 11 burcu kuşatacak . Ünlü astrolog açıkladı

Ünlü astrolog Dinçer Güner, yaptığı açıklamada temizlik, düzen ve liste manyaklığının açıldığını duyurdu. Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tatilin o huzurlu anlarında, deniz kenarında geçirdiğimiz keyifli vakitler, kumlarda yuvarlanmalar derken "Hayat gerçekten ne kadar güzelmiş!" dedirten bir rahatlama yaşamış olabilirsiniz. Ama işte, Başak burcu bu tatlı rüyayı sonlandırmak için burada.

Köşe bucak temizlik yapma, market alışverişinde son kullanma tarihlerini tek tek kontrol etme, hatta dolaptaki kıyafetleri renk ve mevsim sırasına göre düzenleme dönemi kapınızı çalabilir. Liste yapmaya, hesap kitap işlerine ve düzen kurmaya bayılacağınız bir süreç olacak.

Başak’ın eleştirel ve analitik bakış açısı da bu dönemde kendini gösterecek. Patronunuzdan “Bu raporun 3. satırındaki rakam doğru mu?” gibi sorular duyarsanız şaşırmayın. Ya da kendi hayatınızı mercek altına alıp, “Bu sene neler yaşadık böyle!” diye bir iç hesaplaşma yaparken bulabilirsiniz kendinizi.

Ama endişelenmeyin, hemen paniğe kapılmayın! Çünkü Başak enerjisi sadece iş ve temizlikle sınırlı kalmıyor, sağlığınıza ve günlük rutininize özen göstermeniz için de size harika bir fırsat sunuyor. Üstelik bu titizliğin sonunda “Her şey yoluna girdi!” hissinin tatlı bir huzuru var. Ve o hissin keyfi, bambaşka bir mutluluk getiriyor.”