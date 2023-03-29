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Bu çiçeği koparmanın 244 bin lira cezası var. Görünce elinize sürmeyin

Aydın'ın kırsal kesimleri ile Kuşadası'ndaki Milli Parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri koparmanın cezasının 244 bin 315 lira olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:41
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Bu çiçeği koparmanın 244 bin lira cezası var

Bu çiçeği koparmanın 244 bin lira cezası var. Görünce elinize sürmeyin
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Baharın gelmesiyle birlikte toprak uyanmaya, kırlarda çiçekler açmaya başladı. Kolluk kuvvetleri ile doğa dostları ise nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan endemik türlere zarar verilmemesi için vatandaşları uyardı. Endemik türlerde tek bir çiçeği koparmanın, zarar vermenin cezasının 244 bin 315 lira olduğu belirtildi.

ENDEMİK TÜRLER İÇİN SEFERBERLİK

Endemik türlerin yoğun olduğu Aydın'ın kırsal kesimleri, Kuşadası'ndaki milli parktan İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak sahiline kadar olan bölgede doğal ortamda yetişen tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik türleri korumak için adeta seferberlik ilan edildi.

Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yerel yönetimler ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri endemik bitki türlerine sahip çıkmak için hem koruma hem bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

BİR SERVET ÖDEMEK İSTEMİYORSANIZ BU ÇİÇEKLERDEN UZAK DURUN

Bu türlerle birlikte doğal yaşam alanlarının, doğal zenginliklerin korunması ve geleceğe taşınması için herkese görev düştüğünü söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Tülüşah, tüylü çan çiçeği, beyaz zambak, kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, ata nalı gibi endemik bir çiçeğe zarar vermenin cezası 245 bin liradır.

Bu bitkilere zarar verecek kişilerin bunu mutlaka bilmesi gerekir. Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma Çevre ekipleri, yerel yönetimler, eğitim kurumları ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği yapması, endemik bitkilerin tanıtılması konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekir" dedi.

Kaynak: DHA

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